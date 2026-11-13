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LUS-DAX im Fokus 13.11.2026 15:58:52

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester

Der LUS-DAX wagt sich aktuell nicht aus der Reserve.

Am Freitag erhöht sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0,09 Prozent auf 26 735,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 834,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 645,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 25 306,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 26 411,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 24 058,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,83 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 2,26 Prozent auf 58,74 EUR), EON SE (+ 1,88 Prozent auf 19,51 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,30 Prozent auf 593,40 EUR), GEA (+ 1,29 Prozent auf 70,90 EUR) und Hannover Rück (+ 1,28 Prozent auf 300,60 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-2,84 Prozent auf 50,63 EUR), Rheinmetall (-2,25 Prozent auf 755,20 EUR), MTU Aero Engines (-1,37 Prozent auf 352,50 EUR), Airbus SE (-1,22 Prozent auf 205,75 EUR) und HOCHTIEF (-1,10 Prozent auf 378,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 576 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 238,161 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,39 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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E.ON SE 19,43 2,18% E.ON SE
GEA 70,55 1,22% GEA
Hannover Rück 298,80 1,22% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 86,92 1,05% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 373,40 -1,37% HOCHTIEF AG
Infineon AG 50,42 -2,25% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,60 0,02% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 351,40 -0,93% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 589,40 0,92% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 766,70 -0,58% Rheinmetall AG
SAP SE 212,85 0,61% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 67,50 0,00% Volkswagen (VW) AG Vz.

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