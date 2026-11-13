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13.11.2026 15:58:52
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester
Am Freitag erhöht sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0,09 Prozent auf 26 735,00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 834,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 645,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 25 306,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 26 411,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 24 058,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,83 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 2,26 Prozent auf 58,74 EUR), EON SE (+ 1,88 Prozent auf 19,51 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,30 Prozent auf 593,40 EUR), GEA (+ 1,29 Prozent auf 70,90 EUR) und Hannover Rück (+ 1,28 Prozent auf 300,60 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-2,84 Prozent auf 50,63 EUR), Rheinmetall (-2,25 Prozent auf 755,20 EUR), MTU Aero Engines (-1,37 Prozent auf 352,50 EUR), Airbus SE (-1,22 Prozent auf 205,75 EUR) und HOCHTIEF (-1,10 Prozent auf 378,40 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 576 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 238,161 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf
Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,39 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Airbus SE
|206,40
|-0,27%
|Brenntag SE
|58,62
|2,02%
|Deutsche Telekom AG
|26,43
|0,42%
|E.ON SE
|19,43
|2,18%
|GEA
|70,55
|1,22%
|Hannover Rück
|298,80
|1,22%
|Henkel KGaA Vz.
|86,92
|1,05%
|HOCHTIEF AG
|373,40
|-1,37%
|Infineon AG
|50,42
|-2,25%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,60
|0,02%
|MTU Aero Engines AG
|351,40
|-0,93%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|589,40
|0,92%
|Rheinmetall AG
|766,70
|-0,58%
|SAP SE
|212,85
|0,61%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|67,50
|0,00%
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