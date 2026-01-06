adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Index-Performance im Fokus
|
06.01.2026 17:59:11
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen
Letztendlich schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 24 892,50 Punkten ab.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 24 968,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 835,00 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 24 038,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24 453,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 06.01.2025, einen Stand von 20 145,00 Punkten.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Daimler Truck (+ 5,74 Prozent auf 40,18 EUR), Infineon (+ 4,80 Prozent auf 41,83 EUR), QIAGEN (+ 2,87 Prozent auf 39,99 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,68 Prozent auf 383,10 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2,67 Prozent auf 46,10 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen adidas (-3,62 Prozent auf 163,75 EUR), Hannover Rück (-2,57 Prozent auf 250,40 EUR), SAP SE (-2,01 Prozent auf 202,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,52 Prozent auf 531,80 EUR) und Commerzbank (-1,37 Prozent auf 35,99 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 237 316 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,938 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,64 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
