Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Freitagnachmittag

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,43 Prozent stärker bei 18 152,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 17 986,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 164,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 26.03.2024, mit 18 369,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, lag der LUS-DAX bei 16 933,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 26.04.2023, bei 15 763,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,41 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 5,53 Prozent auf 18,79 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,73 Prozent auf 25,93 EUR), Sartorius vz (+ 2,62 Prozent auf 289,50 EUR), Bayer (+ 2,21 Prozent auf 27,49 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2,08 Prozent auf 95,04 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen BASF (-4,67 Prozent auf 48,61 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,86 Prozent auf 411,10 EUR), Brenntag SE (-1,37 Prozent auf 74,62 EUR), Covestro (-0,73 Prozent auf 47,41 EUR) und Deutsche Bank (-0,24 Prozent auf 16,62 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 864 783 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 204,918 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,90 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

