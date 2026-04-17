Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

LUS-DAX-Marktbericht 17.04.2026 17:58:56

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Freitag stieg der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 2,57 Prozent auf 24 724,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 105,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 797,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, stand der LUS-DAX bei 23 711,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 311,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 21 211,00 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,645 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 6,29 Prozent auf 48,90 EUR), Continental (+ 5,35 Prozent auf 67,68 EUR), MTU Aero Engines (+ 5,13 Prozent auf 346,10 EUR), Airbus SE (+ 4,52 Prozent auf 179,44 EUR) und BMW (+ 3,98 Prozent auf 84,22 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen RWE (-3,79 Prozent auf 55,90 EUR), EON SE (-2,13 Prozent auf 18,80 EUR), Brenntag SE (-1,79 Prozent auf 59,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,29 Prozent auf 52,66 EUR) und BASF (-1,20 Prozent auf 52,77 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 12 880 713 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 180,962 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,66 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

14.04.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
13.04.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
31.03.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
27.03.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

