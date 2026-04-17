Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|LUS-DAX-Marktbericht
|
17.04.2026 17:58:56
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich
Am Freitag stieg der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 2,57 Prozent auf 24 724,50 Punkte.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 105,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 797,00 Zählern.
LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, stand der LUS-DAX bei 23 711,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 311,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 21 211,00 Punkte.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,645 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 6,29 Prozent auf 48,90 EUR), Continental (+ 5,35 Prozent auf 67,68 EUR), MTU Aero Engines (+ 5,13 Prozent auf 346,10 EUR), Airbus SE (+ 4,52 Prozent auf 179,44 EUR) und BMW (+ 3,98 Prozent auf 84,22 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen RWE (-3,79 Prozent auf 55,90 EUR), EON SE (-2,13 Prozent auf 18,80 EUR), Brenntag SE (-1,79 Prozent auf 59,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,29 Prozent auf 52,66 EUR) und BASF (-1,20 Prozent auf 52,77 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 12 880 713 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 180,962 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,66 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|14.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|31.03.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|09.01.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|31.03.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.03.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|179,62
|4,71%
|BASF
|52,77
|-0,81%
|Beiersdorf AG
|78,56
|2,69%
|BMW AG
|83,62
|3,46%
|Brenntag SE
|59,06
|-1,20%
|Continental AG
|67,00
|4,56%
|Deutsche Bank AG
|28,57
|2,31%
|E.ON SE
|18,87
|-2,05%
|Infineon AG
|48,39
|5,57%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|52,21
|-2,59%
|MTU Aero Engines AG
|345,40
|4,95%
|Porsche Automobil Holding SE
|33,42
|2,30%
|RWE AG St.
|55,88
|-3,66%
|Siemens AG
|246,00
|2,76%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|92,04
|3,05%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 650,00
|2,26%
Börse aktuell - Live Ticker
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.