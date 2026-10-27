Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX im Blick
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27.10.2026 09:28:50
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsstart
Um 09:25 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent nach oben auf 25 378,00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 399,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 316,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 25 547,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 25 475,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 24 316,00 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,31 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 1,51 Prozent auf 125,02 EUR), HOCHTIEF (+ 1,29 Prozent auf 375,80 EUR), Infineon (+ 1,04 Prozent auf 50,72 EUR), RWE (+ 0,32 Prozent auf 56,88 EUR) und Hannover Rück (+ 0,14 Prozent auf 281,20 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Beiersdorf (-1,73 Prozent auf 81,64 EUR), Henkel vz (-1,63 Prozent auf 77,14 EUR), adidas (-1,25 Prozent auf 157,85 EUR), BMW (-1,07 Prozent auf 57,12 EUR) und Airbus SE (-1,03 Prozent auf 191,48 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 405 837 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 239,629 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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