Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|XETRA-Handel im Fokus
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02.07.2026 09:29:19
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
Am Donnerstag notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,29 Prozent höher bei 25 070,50 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24 954,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 114,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 25 120,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 23 213,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, lag der LUS-DAX bei 23 817,00 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,05 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Continental (+ 2,71 Prozent auf 74,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,49 Prozent auf 71,68 EUR), Deutsche Bank (+ 2,27 Prozent auf 30,42 EUR), Bayer (+ 2,04 Prozent auf 50,00 EUR) und Beiersdorf (+ 1,91 Prozent auf 77,74 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Siemens Energy (-3,00 Prozent auf 158,44 EUR), Infineon (-1,99 Prozent auf 76,35 EUR), HOCHTIEF (-1,97 Prozent auf 486,60 EUR), Siemens Healthineers (-1,51 Prozent auf 33,96 EUR) und Zalando (-1,40 Prozent auf 25,30 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 1 001 101 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,311 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 8,52 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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