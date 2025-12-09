Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne

Um 09:26 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,55 Prozent stärker bei 24 161,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 028,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 185,50 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der LUS-DAX 23 781,00 Punkte auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, bei 23 798,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, bei 20 306,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,02 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 821,00 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,00 Prozent auf 1 632,50 EUR), Allianz (+ 1,60 Prozent auf 375,50 EUR), Commerzbank (+ 1,13 Prozent auf 34,87 EUR), Deutsche Bank (+ 1,03 Prozent auf 31,86 EUR) und GEA (+ 0,91 Prozent auf 55,35 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Vonovia SE (-1,36 Prozent auf 23,88 EUR), Heidelberg Materials (-1,17 Prozent auf 219,20 EUR), QIAGEN (-1,01 Prozent auf 39,39 EUR), Fresenius SE (-0,61 Prozent auf 47,36 EUR) und adidas (-0,59 Prozent auf 159,40 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 764 930 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 243,373 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at