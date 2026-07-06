SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|LUS-DAX im Fokus
|
06.07.2026 12:26:33
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag fester
Der LUS-DAX steigt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,07 Prozent auf 25 827,50 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 906,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 759,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 24 441,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 23 213,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, stand der LUS-DAX bei 23 760,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 5,14 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Scout24 (+ 2,81 Prozent auf 75,05 EUR), Deutsche Börse (+ 2,00 Prozent auf 254,80 EUR), SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 142,34 EUR), Rheinmetall (+ 1,81 Prozent auf 1 113,20 EUR) und Fresenius SE (+ 1,46 Prozent auf 43,05 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen HOCHTIEF (-2,40 Prozent auf 488,00 EUR), Continental (-1,76 Prozent auf 74,64 EUR), Infineon (-1,67 Prozent auf 76,09 EUR), Siemens Energy (-1,09 Prozent auf 166,28 EUR) und Siemens (-0,99 Prozent auf 281,30 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 360 185 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 216,559 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,91 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|SAP Buy
|UBS AG
|19.06.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|SAP Buy
|UBS AG
|19.06.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|76,98
|0,81%
|Continental AG
|74,52
|-1,64%
|Deutsche Börse AG
|254,70
|2,04%
|Deutsche Telekom AG
|25,45
|1,15%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|43,05
|1,70%
|HOCHTIEF AG
|491,40
|-1,40%
|Infineon AG
|76,18
|-1,56%
|Rheinmetall AG
|1 114,00
|1,79%
|SAP SE
|142,14
|2,02%
|Scout24
|74,95
|2,53%
|Siemens AG
|281,25
|-0,67%
|Siemens Energy AG
|166,08
|-0,85%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|75,04
|0,37%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 822,00
|0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt nach -- DAX schleicht auf neue Rekordmarken -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Beim DAX sind überschaubare Gewinne und neue Rekorde zu sehen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.