Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag fester

Wenig verändert zeigt sich der LUS-DAX am Mittag.

Der LUS-DAX steigt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,07 Prozent auf 25 827,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 906,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 759,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 24 441,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 23 213,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, stand der LUS-DAX bei 23 760,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 5,14 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Scout24 (+ 2,81 Prozent auf 75,05 EUR), Deutsche Börse (+ 2,00 Prozent auf 254,80 EUR), SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 142,34 EUR), Rheinmetall (+ 1,81 Prozent auf 1 113,20 EUR) und Fresenius SE (+ 1,46 Prozent auf 43,05 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen HOCHTIEF (-2,40 Prozent auf 488,00 EUR), Continental (-1,76 Prozent auf 74,64 EUR), Infineon (-1,67 Prozent auf 76,09 EUR), Siemens Energy (-1,09 Prozent auf 166,28 EUR) und Siemens (-0,99 Prozent auf 281,30 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 360 185 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 216,559 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,91 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at