SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX im Fokus 06.07.2026 12:26:33

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag fester

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag fester

Wenig verändert zeigt sich der LUS-DAX am Mittag.

Der LUS-DAX steigt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,07 Prozent auf 25 827,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 906,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 759,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 24 441,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 23 213,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, stand der LUS-DAX bei 23 760,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 5,14 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Scout24 (+ 2,81 Prozent auf 75,05 EUR), Deutsche Börse (+ 2,00 Prozent auf 254,80 EUR), SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 142,34 EUR), Rheinmetall (+ 1,81 Prozent auf 1 113,20 EUR) und Fresenius SE (+ 1,46 Prozent auf 43,05 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen HOCHTIEF (-2,40 Prozent auf 488,00 EUR), Continental (-1,76 Prozent auf 74,64 EUR), Infineon (-1,67 Prozent auf 76,09 EUR), Siemens Energy (-1,09 Prozent auf 166,28 EUR) und Siemens (-0,99 Prozent auf 281,30 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 360 185 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 216,559 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,91 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
02.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 SAP Buy UBS AG
19.06.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 76,98 0,81% Beiersdorf AG
Continental AG 74,52 -1,64% Continental AG
Deutsche Börse AG 254,70 2,04% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 25,45 1,15% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 43,05 1,70% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
HOCHTIEF AG 491,40 -1,40% HOCHTIEF AG
Infineon AG 76,18 -1,56% Infineon AG
Rheinmetall AG 1 114,00 1,79% Rheinmetall AG
SAP SE 142,14 2,02% SAP SE
Scout24 74,95 2,53% Scout24
Siemens AG 281,25 -0,67% Siemens AG
Siemens Energy AG 166,08 -0,85% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,04 0,37% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 822,00 0,05%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fehlende Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt nach -- DAX schleicht auf neue Rekordmarken -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Beim DAX sind überschaubare Gewinne und neue Rekorde zu sehen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen