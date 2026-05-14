Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag fester

Der LUS-DAX gewinnt am vierten Tag der Woche an Wert.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,58 Prozent stärker bei 24 380,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24 497,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 190,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.04.2026, bei 24 066,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 900,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.05.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 482,00 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,757 Prozent nach. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 4,32 Prozent auf 67,14 EUR), Daimler Truck (+ 2,30 Prozent auf 40,91 EUR), Siemens (+ 2,19 Prozent auf 272,65 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,90 Prozent auf 88,16 EUR) und Allianz (+ 1,85 Prozent auf 379,20 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil BMW (-4,78 Prozent auf 76,84 EUR), Scout24 (-3,57 Prozent auf 74,35 EUR), Heidelberg Materials (-1,61 Prozent auf 180,70 EUR), EON SE (-1,47 Prozent auf 18,46 EUR) und BASF (-0,94 Prozent auf 53,49 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 2 291 335 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 201,695 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at