Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|LUS-DAX-Performance im Fokus
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05.05.2026 17:58:48
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone
Im LUS-DAX ging es im XETRA-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 2,16 Prozent aufwärts auf 24 415,50 Punkte.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 914,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 436,50 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 213,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, stand der LUS-DAX bei 24 401,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 339,00 Punkten auf.
Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,613 Prozent ein. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 6,50 Prozent auf 60,50 EUR), Commerzbank (+ 4,50 Prozent auf 35,55 EUR), Siemens (+ 4,39 Prozent auf 260,50 EUR), Rheinmetall (+ 3,40 Prozent auf 1 435,40 EUR) und Siemens Energy (+ 3,26 Prozent auf 182,56 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-10,68 Prozent auf 34,72 EUR), Fresenius SE (-3,36 Prozent auf 39,44 EUR), Deutsche Börse (-1,53 Prozent auf 257,60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,96 Prozent auf 46,26 EUR) und Zalando (-0,57 Prozent auf 20,80 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 238 707 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 192,510 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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