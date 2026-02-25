Symrise Aktie
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen
Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,58 Prozent höher bei 25 173,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 991,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 186,50 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 869,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 572,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, lag der LUS-DAX noch bei 22 532,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,47 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Punkten erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 4,82 Prozent auf 35,90 EUR), EON SE (+ 3,50 Prozent auf 19,40 EUR), RWE (+ 3,19 Prozent auf 54,36 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,78 Prozent auf 381,40 EUR) und Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 169,40 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Beiersdorf (-3,69 Prozent auf 105,65 EUR), Symrise (-2,69 Prozent auf 75,94 EUR), Rheinmetall (-2,46 Prozent auf 1 682,00 EUR), Brenntag SE (-2,29 Prozent auf 52,00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,63 Prozent auf 99,94 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 7 432 287 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 191,124 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,18 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
