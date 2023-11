Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Plus

Am Donnerstag stieg der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 1,25 Prozent auf 15 168,00 Punkte.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 15 202,50 Punkte, das Tagestief hingegen 14 989,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 203,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.08.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 984,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.11.2022, bewegte sich der LUS-DAX bei 13 145,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 7,91 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 869,50 Zählern.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 6,40 Prozent auf 8,78 EUR), Fresenius SE (+ 5,84 Prozent auf 25,72 EUR), Porsche (+ 5,42 Prozent auf 86,68 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,79 Prozent auf 22,74 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 3,20 Prozent auf 102,98 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Zalando (-6,29 Prozent auf 20,86 EUR), Heidelberg Materials (-2,16 Prozent auf 67,84 EUR), Rheinmetall (-1,81 Prozent auf 271,50 EUR), Hannover Rück (-1,58 Prozent auf 211,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,78 Prozent auf 382,90 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 13 096 419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 148,248 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at