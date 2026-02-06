Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
06.02.2026 17:58:41
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Plus
Letztendlich tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,22 Prozent fester bei 24 698,50 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 391,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 736,00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 968,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 761,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 21 881,00 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,539 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 214,00 Punkten.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,22 Prozent auf 152,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,47 Prozent auf 215,40 EUR), Siemens (+ 2,45 Prozent auf 250,50 EUR), Bayer (+ 2,20 Prozent auf 45,80 EUR) und Rheinmetall (+ 2,13 Prozent auf 1 604,50 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Siemens Healthineers (-2,82 Prozent auf 41,40 EUR), Zalando (-2,25 Prozent auf 21,29 EUR), BASF (-1,87 Prozent auf 48,18 EUR), Symrise (-1,68 Prozent auf 72,56 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,32 Prozent auf 100,75 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 164 367 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 194,107 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,30 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Symrise AG
|05.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|16.01.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|48,12
|-1,49%
|Bayer
|45,54
|-1,61%
|Beiersdorf AG
|103,25
|-1,05%
|Deutsche Telekom AG
|30,26
|-0,88%
|Heidelberg Materials
|216,40
|2,51%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,43
|0,03%
|Rheinmetall AG
|1 604,00
|0,41%
|SAP SE
|171,66
|2,39%
|Siemens AG
|251,80
|2,96%
|Siemens Energy AG
|151,80
|2,88%
|Siemens Healthineers AG
|41,41
|-2,20%
|Symrise AG
|72,78
|-0,76%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,90
|-0,74%
|Zalando
|21,37
|-1,02%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 775,00
|1,53%
