Index im Blick 06.02.2026 17:58:41

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Plus

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Plus

Der LUS-DAX verbuchte am Freitag Zuwächse.

Letztendlich tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,22 Prozent fester bei 24 698,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 391,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 736,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 968,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 761,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 21 881,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,539 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 214,00 Punkten.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,22 Prozent auf 152,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,47 Prozent auf 215,40 EUR), Siemens (+ 2,45 Prozent auf 250,50 EUR), Bayer (+ 2,20 Prozent auf 45,80 EUR) und Rheinmetall (+ 2,13 Prozent auf 1 604,50 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Siemens Healthineers (-2,82 Prozent auf 41,40 EUR), Zalando (-2,25 Prozent auf 21,29 EUR), BASF (-1,87 Prozent auf 48,18 EUR), Symrise (-1,68 Prozent auf 72,56 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,32 Prozent auf 100,75 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 164 367 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 194,107 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,30 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

05.02.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Symrise Kaufen DZ BANK
16.01.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
