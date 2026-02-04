Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch am dritten Tag der Woche.

Um 09:27 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,18 Prozent auf 24 778,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 874,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 734,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 566,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 04.11.2025, bei 23 884,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 21 443,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,863 Prozent. 25 509,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 24 214,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 2,43 Prozent auf 53,08 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,32 Prozent auf 59,89 EUR), BASF (+ 2,22 Prozent auf 48,45 EUR), Hannover Rück (+ 2,14 Prozent auf 248,00 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,08 Prozent auf 387,50 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Heidelberg Materials (-3,93 Prozent auf 227,30 EUR), Scout24 (-2,26 Prozent auf 77,85 EUR), Siemens Energy (-0,90 Prozent auf 153,50 EUR), Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 1 746,00 EUR) und SAP SE (-0,77 Prozent auf 165,72 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 679 312 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 203,142 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

