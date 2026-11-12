Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind

Der LUS-DAX bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,72 Prozent auf 26 960,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 971,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 768,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Stand von 25 254,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26 358,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 24 433,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,75 Prozent. Bei 26 971,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Siemens (+ 4,53 Prozent auf 289,55 EUR), Zalando (+ 3,03 Prozent auf 28,59 EUR), Merck (+ 2,94 Prozent auf 156,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,07 Prozent auf 581,20 EUR) und Allianz (+ 1,90 Prozent auf 472,40 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-3,74 Prozent auf 50,17 EUR), Siemens Energy (-1,02 Prozent auf 131,40 EUR), Brenntag SE (-0,81 Prozent auf 58,94 EUR), Commerzbank (-0,42 Prozent auf 39,99 EUR) und Deutsche Bank (-0,42 Prozent auf 33,51 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 639 435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,032 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,07 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at