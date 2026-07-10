Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Plus

Anleger in Frankfurt schicken den LUS-DAX am Morgen erneut ins Plus.

Am Freitag bewegt sich der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,20 Prozent fester bei 25 155,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25 166,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 063,50 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 046,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 802,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 10.07.2025, den Wert von 24 450,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,40 Prozent zu Buche. 25 906,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 2,33 Prozent auf 51,88 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,78 Prozent auf 25,79 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,53 Prozent auf 169,00 EUR), Deutsche Bank (+ 1,39 Prozent auf 31,36 EUR) und Merck (+ 1,33 Prozent auf 141,45 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-2,00 Prozent auf 71,88 EUR), Scout24 (-1,17 Prozent auf 72,10 EUR), Rheinmetall (-0,97 Prozent auf 1 003,40 EUR), Siemens Energy (-0,93 Prozent auf 154,78 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,60 Prozent auf 56,38 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 387 637 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 202,419 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,06 Prozent.

Redaktion finanzen.at