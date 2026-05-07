Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Marktbericht
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07.05.2026 09:29:01
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone
Am Donnerstag erhöht sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 24 987,00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 908,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 006,50 Punkten lag.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2026, wurde der LUS-DAX auf 23 228,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, stand der LUS-DAX bei 24 775,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 182,00 Punkte.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,71 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Henkel vz (+ 4,64 Prozent auf 66,26 EUR), Infineon (+ 3,34 Prozent auf 61,21 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,01 Prozent auf 192,95 EUR), BMW (+ 1,50 Prozent auf 82,62 EUR) und Continental (+ 1,47 Prozent auf 68,92 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Hannover Rück (-5,99 Prozent auf 244,80 EUR), Siemens Healthineers (-4,13 Prozent auf 34,14 EUR), Vonovia SE (-2,61 Prozent auf 22,37 EUR), Daimler Truck (-2,30 Prozent auf 42,86 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,10 Prozent auf 512,60 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 375 538 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 198,570 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,76 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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