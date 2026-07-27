Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Index im Fokus
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27.07.2026 09:28:42
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus
Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 1,34 Prozent auf 25 403,00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 474,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 186,00 Einheiten.
LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 642,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24 087,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 308,00 Punkte.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 3,10 Prozent auf 144,54 EUR), Zalando (+ 2,59 Prozent auf 28,15 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,42 Prozent auf 350,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,21 Prozent auf 73,04 EUR) und Continental (+ 2,03 Prozent auf 71,50 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen RWE (-1,09 Prozent auf 58,16 EUR), HOCHTIEF (-1,07 Prozent auf 442,60 EUR), EON SE (-1,05 Prozent auf 19,39 EUR), BASF (-0,25 Prozent auf 48,45 EUR) und Deutsche Börse (-0,15 Prozent auf 257,70 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 334 762 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 207,526 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7,71 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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|24.07.26
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|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|RWE Buy
|UBS AG
|15.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|23.06.26
|RWE Market-Perform
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|22.06.26
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Aktien in diesem Artikel
|BASF
|48,36
|-0,33%
|Beiersdorf AG
|78,46
|1,55%
|Continental AG
|71,52
|2,55%
|Deutsche Börse AG
|259,30
|0,62%
|Deutsche Telekom AG
|26,72
|1,02%
|E.ON SE
|19,38
|-0,67%
|HOCHTIEF AG
|429,80
|-3,50%
|MTU Aero Engines AG
|346,30
|1,20%
|RWE AG St.
|57,64
|-1,71%
|SAP SE
|146,70
|4,53%
|Siemens AG
|275,45
|1,66%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|71,94
|1,10%
|Zalando
|28,45
|4,56%
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