Deutsche Telekom Aktie

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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Index im Fokus 27.07.2026 09:28:42

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus

Der LUS-DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Montagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 1,34 Prozent auf 25 403,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 474,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 186,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 642,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24 087,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 308,00 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 3,10 Prozent auf 144,54 EUR), Zalando (+ 2,59 Prozent auf 28,15 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,42 Prozent auf 350,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,21 Prozent auf 73,04 EUR) und Continental (+ 2,03 Prozent auf 71,50 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen RWE (-1,09 Prozent auf 58,16 EUR), HOCHTIEF (-1,07 Prozent auf 442,60 EUR), EON SE (-1,05 Prozent auf 19,39 EUR), BASF (-0,25 Prozent auf 48,45 EUR) und Deutsche Börse (-0,15 Prozent auf 257,70 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 334 762 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 207,526 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7,71 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

BASF 48,36 -0,33% BASF
Beiersdorf AG 78,46 1,55% Beiersdorf AG
Continental AG 71,52 2,55% Continental AG
Deutsche Börse AG 259,30 0,62% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,72 1,02% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 19,38 -0,67% E.ON SE
HOCHTIEF AG 429,80 -3,50% HOCHTIEF AG
MTU Aero Engines AG 346,30 1,20% MTU Aero Engines AG
RWE AG St. 57,64 -1,71% RWE AG St.
SAP SE 146,70 4,53% SAP SE
Siemens AG 275,45 1,66% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 71,94 1,10% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 28,45 4,56% Zalando

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L&S DAX Indikation 25 391,50 1,29%

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