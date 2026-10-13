Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|MDAX-Performance im Fokus
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13.10.2026 12:27:11
Optimismus in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain
Um 12:10 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 0,22 Prozent auf 30 170,89 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 333,995 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,007 Prozent leichter bei 30 102,21 Punkten, nach 30 104,33 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30 222,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30 078,70 Punkten.
MDAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 31 663,79 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, stand der MDAX bei 31 981,81 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Stand von 30 447,59 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 2,61 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell FUCHS SE VZ (+ 1,96 Prozent auf 44,68 EUR), KION GROUP (+ 1,92 Prozent auf 34,50 EUR), CTS Eventim (+ 1,66 Prozent auf 61,15 EUR), Aroundtown SA (+ 1,58 Prozent auf 1,42 EUR) und LEG Immobilien (+ 1,51 Prozent auf 45,60 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Schaeffler (-2,02 Prozent auf 5,83 EUR), Porsche vz (-1,85 Prozent auf 41,42 EUR), Elmos Semiconductor (-1,57 Prozent auf 137,80 EUR), AUTO1 (-1,51 Prozent auf 17,00 EUR) und Siltronic (-1,46 Prozent auf 74,10 EUR).
MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 775 164 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,797 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
MDAX-Fundamentaldaten im Fokus
2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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|EQS-News: Porsche Mission S: the essence of the sports car reinterpreted (EQS Group)
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|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,43
|1,71%
|AUTO1
|17,74
|-0,22%
|CTS Eventim
|62,00
|0,40%
|Elmos Semiconductor
|127,00
|-1,85%
|freenet AG
|22,72
|-0,26%
|FUCHS SE VZ
|45,56
|-0,22%
|KION GROUP AG
|33,91
|0,27%
|LEG Immobilien
|46,80
|0,52%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,05
|1,91%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,90
|0,22%
|Schaeffler AG
|5,86
|1,74%
|Siltronic AG
|65,15
|-2,25%
|thyssenkrupp AG
|14,12
|1,07%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 531,78
|1,04%