Optimismus in Frankfurt: MDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Schlussendlich kletterte der MDAX im XETRA-Handel um 2,03 Prozent auf 32 093,49 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 368,444 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,999 Prozent fester bei 31 770,23 Punkten in den Handel, nach 31 456,13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 32 267,06 Punkte, das Tagestief hingegen 31 769,48 Zähler.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,022 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 010,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, stand der MDAX noch bei 29 243,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wurde der MDAX mit 30 201,70 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,60 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit TUI (+ 8,69 Prozent auf 7,08 EUR), flatexDEGIRO (+ 6,11 Prozent auf 36,12 EUR), Fraport (+ 5,86 Prozent auf 70,45 EUR), Salzgitter (+ 5,47 Prozent auf 58,85 EUR) und Schaeffler (+ 5,38 Prozent auf 9,60 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen RENK (-4,97 Prozent auf 46,21 EUR), HENSOLDT (-4,13 Prozent auf 75,62 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,06 Prozent auf 71,30 EUR), Nemetschek SE (-1,40 Prozent auf 56,30 EUR) und HUGO BOSS (-0,65 Prozent auf 39,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11 354 427 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 43,915 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at