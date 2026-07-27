WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|MDAX-Marktbericht
|
27.07.2026 12:26:48
Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus
Am Montag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,03 Prozent stärker bei 32 295,25 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 353,458 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,834 Prozent fester bei 32 232,02 Punkten, nach 31 965,53 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des MDAX betrug 32 227,68 Punkte, das Tageshoch hingegen 32 480,61 Zähler.
So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 588,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 30 362,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, notierte der MDAX bei 31 484,37 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4,25 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit AUTO1 (+ 3,95 Prozent auf 24,72 EUR), Nemetschek SE (+ 3,94 Prozent auf 59,40 EUR), IONOS (+ 3,68 Prozent auf 32,08 EUR), CTS Eventim (+ 3,47 Prozent auf 58,20 EUR) und KION GROUP (+ 3,06 Prozent auf 41,79 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,57 Prozent auf 79,60 EUR), FUCHS SE VZ (-2,48 Prozent auf 40,04 EUR), WACKER CHEMIE (-1,47 Prozent auf 87,35 EUR), Sartorius vz (-0,81 Prozent auf 219,20 EUR) und Evonik (-0,76 Prozent auf 16,97 EUR).
Die teuersten MDAX-Konzerne
Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 025 495 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 39,629 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick
Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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22.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
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22.07.26
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Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|23.06.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.05.26
|WACKER CHEMIE Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.05.26
|WACKER CHEMIE Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|23.06.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.05.26
|WACKER CHEMIE Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|24,64
|3,70%
|CTS Eventim
|58,55
|4,55%
|Evonik AG
|17,02
|0,35%
|freenet AG
|24,68
|1,15%
|FUCHS SE VZ
|40,18
|-1,76%
|IONOS
|32,34
|4,80%
|KION GROUP AG
|41,62
|3,38%
|Nemetschek SE
|59,90
|5,64%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,19
|0,67%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,74
|-0,05%
|Sartorius AG Vz.
|219,90
|0,41%
|thyssenkrupp AG
|12,47
|2,38%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|79,80
|-1,36%
|TUI AG
|7,14
|3,81%
|WACKER CHEMIE AG
|87,40
|-0,91%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 314,89
|1,09%