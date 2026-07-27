WACKER CHEMIE Aktie

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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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MDAX-Marktbericht 27.07.2026 12:26:48

Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus

Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus

Der MDAX notiert heute im Plus.

Am Montag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,03 Prozent stärker bei 32 295,25 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 353,458 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,834 Prozent fester bei 32 232,02 Punkten, nach 31 965,53 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 32 227,68 Punkte, das Tageshoch hingegen 32 480,61 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 588,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 30 362,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, notierte der MDAX bei 31 484,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4,25 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit AUTO1 (+ 3,95 Prozent auf 24,72 EUR), Nemetschek SE (+ 3,94 Prozent auf 59,40 EUR), IONOS (+ 3,68 Prozent auf 32,08 EUR), CTS Eventim (+ 3,47 Prozent auf 58,20 EUR) und KION GROUP (+ 3,06 Prozent auf 41,79 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,57 Prozent auf 79,60 EUR), FUCHS SE VZ (-2,48 Prozent auf 40,04 EUR), WACKER CHEMIE (-1,47 Prozent auf 87,35 EUR), Sartorius vz (-0,81 Prozent auf 219,20 EUR) und Evonik (-0,76 Prozent auf 16,97 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 025 495 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 39,629 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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23.06.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
02.06.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
26.05.26 WACKER CHEMIE Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

AUTO1 24,64 3,70% AUTO1
CTS Eventim 58,55 4,55% CTS Eventim
Evonik AG 17,02 0,35% Evonik AG
freenet AG 24,68 1,15% freenet AG
FUCHS SE VZ 40,18 -1,76% FUCHS SE VZ
IONOS 32,34 4,80% IONOS
KION GROUP AG 41,62 3,38% KION GROUP AG
Nemetschek SE 59,90 5,64% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 27,19 0,67% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,74 -0,05% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Sartorius AG Vz. 219,90 0,41% Sartorius AG Vz.
thyssenkrupp AG 12,47 2,38% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 79,80 -1,36% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 7,14 3,81% TUI AG
WACKER CHEMIE AG 87,40 -0,91% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 314,89 1,09%

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