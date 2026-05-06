Optimismus in Frankfurt: MDAX klettert schlussendlich

Am Abend zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Schlussendlich sprang der MDAX im XETRA-Handel um 2,42 Prozent auf 31 886,26 Punkte an. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 359,383 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,714 Prozent auf 31 354,96 Punkte an der Kurstafel, nach 31 132,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 327,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 32 205,06 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 3,73 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der MDAX auf 28 916,26 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, lag der MDAX noch bei 31 662,83 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 06.05.2025, einen Wert von 29 350,23 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 2,93 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell DEUTZ (+ 6,91 Prozent auf 10,60 EUR), Lufthansa (+ 6,34 Prozent auf 8,22 EUR), TUI (+ 6,33 Prozent auf 6,72 EUR), thyssenkrupp (+ 5,84 Prozent auf 11,06 EUR) und RATIONAL (+ 5,37 Prozent auf 657,00 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,39 Prozent auf 45,98 EUR), Nordex (-4,00 Prozent auf 48,00 EUR), Evonik (-2,89 Prozent auf 17,47 EUR), AIXTRON SE (-2,80 Prozent auf 49,96 EUR) und K+S (-2,74 Prozent auf 15,63 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 14 896 023 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,274 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at