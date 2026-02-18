TAG Immobilien Aktie

TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

MDAX im Fokus 18.02.2026 15:59:07

Optimismus in Frankfurt: MDAX legt nachmittags zu

Optimismus in Frankfurt: MDAX legt nachmittags zu

Der MDAX steigt am Nachmittag.

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,28 Prozent auf 31 532,31 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 372,480 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,063 Prozent fester bei 31 464,18 Punkten in den Mittwochshandel, nach 31 444,33 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 604,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 370,31 Einheiten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 0,487 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der MDAX mit 31 899,26 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 493,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 306,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,78 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 383,56 Punkte. Bei 30 597,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 4,51 Prozent auf 21,53 EUR), RENK (+ 4,14 Prozent auf 60,63 EUR), HOCHTIEF (+ 3,01 Prozent auf 397,00 EUR), thyssenkrupp (+ 2,98 Prozent auf 11,05 EUR) und HENSOLDT (+ 2,82 Prozent auf 82,15 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil TAG Immobilien (-3,20 Prozent auf 16,04 EUR), PUMA SE (-3,14 Prozent auf 22,80 EUR), LANXESS (-3,00 Prozent auf 19,69 EUR), TeamViewer (-2,96 Prozent auf 4,66 EUR) und TUI (-2,44 Prozent auf 8,33 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 331 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,797 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,56 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Ströer SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

Analysen zu TAG Immobilien AG

26.01.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.12.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
01.12.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
