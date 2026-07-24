Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|Index-Performance
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24.07.2026 17:58:44
Optimismus in Frankfurt: MDAX letztendlich in Grün
Der MDAX legte im XETRA-Handel letztendlich um 0,70 Prozent auf 31 894,41 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 352,678 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,255 Prozent auf 31 592,87 Punkte an der Kurstafel, nach 31 673,72 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 964,43 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 583,41 Zählern.
So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,474 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der MDAX 31 919,25 Punkte auf. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 30 249,93 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 24.07.2025, den Stand von 31 633,56 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,95 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 6,03 Prozent auf 57,15 EUR), Salzgitter (+ 5,56 Prozent auf 55,05 EUR), TUI (+ 3,87 Prozent auf 6,92 EUR), Lufthansa (+ 3,60 Prozent auf 8,76 EUR) und Bechtle (+ 3,33 Prozent auf 31,64 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Bilfinger SE (-4,45 Prozent auf 81,55 EUR), Porsche vz (-3,55 Prozent auf 43,74 EUR), TRATON (-2,22 Prozent auf 39,60 EUR), Porsche Automobil (-1,38 Prozent auf 27,10 EUR) und K+S (-1,30 Prozent auf 14,40 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 021 329 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,549 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus
Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,30 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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