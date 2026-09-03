Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|MDAX-Performance im Blick
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03.09.2026 17:58:45
Optimismus in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Zuschlägen
Am Donnerstag verbuchte der MDAX via XETRA letztendlich ein Plus in Höhe von 0,99 Prozent auf 32 273,70 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 357,148 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,069 Prozent auf 31 980,53 Punkte an der Kurstafel, nach 31 958,41 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32 273,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 951,01 Einheiten.
MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 1,93 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 03.08.2026, mit 32 511,21 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der MDAX auf 32 736,35 Punkte taxiert. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 29 731,32 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,18 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.
Gewinner und Verlierer im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 4,77 Prozent auf 21,98 EUR), AUMOVIO (+ 4,36 Prozent auf 37,10 EUR), Schaeffler (+ 3,99 Prozent auf 7,30 EUR), Bechtle (+ 3,65 Prozent auf 36,96 EUR) und flatexDEGIRO (+ 3,48 Prozent auf 37,46 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Siltronic (-3,03 Prozent auf 75,10 EUR), RENK (-2,23 Prozent auf 43,58 EUR), PUMA SE (-1,46 Prozent auf 24,26 EUR), HUGO BOSS (-1,31 Prozent auf 38,55 EUR) und K+S (-1,06 Prozent auf 16,83 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 3 027 088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 39,410 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|thyssenkrupp Buy
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|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
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|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
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|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
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|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|36,80
|3,81%
|AUTO1
|21,94
|4,78%
|Bechtle AG
|36,92
|3,94%
|flatexDEGIRO AG
|37,48
|3,71%
|freenet AG
|24,40
|0,83%
|HUGO BOSS AG
|38,59
|-0,92%
|K+S AG
|16,80
|-0,88%
|Lufthansa AG
|7,71
|1,18%
|Porsche Automobil Holding SE
|28,85
|5,18%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,91
|2,58%
|PUMA SE
|24,40
|-0,49%
|RENK
|43,75
|-1,87%
|Schaeffler AG
|7,29
|2,68%
|Siltronic AG
|75,45
|-2,33%
|thyssenkrupp AG
|14,31
|2,40%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 257,09
|0,93%
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