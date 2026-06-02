Optimismus in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus

Der MDAX hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Dienstag verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,94 Prozent auf 33 209,77 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 388,787 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,558 Prozent auf 33 083,09 Punkte an der Kurstafel, nach 32 899,55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Dienstag bei 33 233,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 33 083,09 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, notierte der MDAX bei 30 589,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, wies der MDAX einen Stand von 30 863,12 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 756,09 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,20 Prozent zu. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 7,64 Prozent auf 66,25 EUR), DEUTZ (+ 3,16 Prozent auf 10,45 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,56 Prozent auf 47,32 EUR), Schaeffler (+ 2,50 Prozent auf 10,68 EUR) und Aurubis (+ 2,42 Prozent auf 220,00 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Talanx (-1,37 Prozent auf 100,80 EUR), Nemetschek SE (-0,67 Prozent auf 66,75 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-0,25 Prozent auf 79,00 EUR), Nordex (-0,24 Prozent auf 42,42 EUR) und Ströer SE (-0,21 Prozent auf 38,16 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 211 305 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,043 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at