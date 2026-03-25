Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün

Am Mittwoch notiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 2,54 Prozent fester bei 28 839,36 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 336,385 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,22 Prozent auf 28 468,91 Punkte an der Kurstafel, nach 28 125,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 28 866,54 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28 468,91 Zählern.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 5,72 Prozent zu. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 25.02.2026, einen Stand von 31 431,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, notierte der MDAX bei 30 302,78 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 25.03.2025, mit 28 929,77 Punkten bewertet.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,91 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 17,92 Prozent auf 16,45 EUR), JENOPTIK (+ 9,87 Prozent auf 28,06 EUR), PUMA SE (+ 7,30 Prozent auf 22,64 EUR), AIXTRON SE (+ 5,15 Prozent auf 35,34 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 4,70 Prozent auf 80,20 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil United Internet (-1,16 Prozent auf 27,36 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0,29 Prozent auf 34,50 EUR), IONOS (+ 0,39 Prozent auf 25,55 EUR), KRONES (+ 0,52 Prozent auf 116,40 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,82 Prozent auf 74,00 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 146 612 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 33,579 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Die Aroundtown SA-Aktie weist mit 4,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,93 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at