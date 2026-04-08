AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

Index-Performance 08.04.2026 17:58:35

Optimismus in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels deutlich im Plus

Anleger in Frankfurt jubelten am Wochentag.

Im MDAX ging es im XETRA-Handel schlussendlich um 5,46 Prozent aufwärts auf 30 303,30 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 345,888 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 3,62 Prozent auf 29 775,01 Punkte an der Kurstafel, nach 28 733,46 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 689,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 30 516,36 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 4,53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, mit 29 482,78 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32 083,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 571,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,18 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 15,15 Prozent auf 44,84 EUR), AIXTRON SE (+ 10,87 Prozent auf 37,64 EUR), AUTO1 (+ 10,73 Prozent auf 16,20 EUR), Lufthansa (+ 10,27 Prozent auf 8,12 EUR) und TUI (+ 9,86 Prozent auf 7,22 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil K+S (-8,01 Prozent auf 15,84 EUR), LANXESS (-5,06 Prozent auf 17,63 EUR), IONOS (-0,81 Prozent auf 24,60 EUR), Evonik (-0,36 Prozent auf 16,77 EUR) und United Internet (+ 0,79 Prozent auf 28,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 693 544 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,271 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

2026 verzeichnet die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

08.04.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
01.04.26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
26.03.26 AIXTRON Equal-weight Morgan Stanley
26.03.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
26.03.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
