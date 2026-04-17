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MDAX-Performance im Fokus 17.04.2026 12:26:39

Optimismus in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester

Optimismus in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester

Der MDAX zeigt am Mittag eine positive Tendenz.

Um 12:09 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 1,12 Prozent aufwärts auf 31 284,95 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 368,205 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,075 Prozent auf 30 915,06 Punkte an der Kurstafel, nach 30 938,35 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 31 326,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 906,23 Punkten lag.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 3,92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, notierte der MDAX bei 29 481,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Stand von 31 899,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der MDAX einen Wert von 27 148,42 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,985 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 7,22 Prozent auf 67,60 EUR), IONOS (+ 6,22 Prozent auf 28,36 EUR), AIXTRON SE (+ 5,89 Prozent auf 43,32 EUR), Delivery Hero (+ 3,82 Prozent auf 20,91 EUR) und Bechtle (+ 3,13 Prozent auf 31,64 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Aurubis (-1,28 Prozent auf 185,40 EUR), HOCHTIEF (-1,23 Prozent auf 448,00 EUR), Aroundtown SA (-1,00 Prozent auf 2,58 EUR), Knorr-Bremse (-0,88 Prozent auf 101,00 EUR) und K+S (-0,79 Prozent auf 15,08 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 1 479 359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,734 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,44 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AIXTRON SE 44,33 8,76% AIXTRON SE
Aroundtown SA 2,59 -0,84% Aroundtown SA
Aurubis 188,70 1,23% Aurubis
Bechtle AG 31,54 3,21% Bechtle AG
Delivery Hero 21,11 5,79% Delivery Hero
freenet AG 27,52 0,29% freenet AG
HOCHTIEF AG 460,80 1,99% HOCHTIEF AG
IONOS 27,82 4,04% IONOS
K+S AG 14,51 -4,16% K+S AG
Knorr-Bremse 105,20 3,14% Knorr-Bremse
Nemetschek SE 68,85 9,37% Nemetschek SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,90 2,39% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Schaeffler AG 8,58 5,67% Schaeffler AG
TUI AG 7,50 4,05% TUI AG

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MDAX 31 952,10 3,28%

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