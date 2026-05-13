Optimismus in Frankfurt: MDAX steigt am Mittwochnachmittag
Am Mittwoch verbucht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,47 Prozent auf 31 155,42 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 375,103 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,481 Prozent stärker bei 31 159,68 Punkten in den Handel, nach 31 010,38 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30 977,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 409,47 Punkten verzeichnete.
MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,049 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, betrug der MDAX-Kurs 30 251,91 Punkte. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 299,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wurde der MDAX mit 29 755,94 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 0,567 Prozent zu Buche. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 12,37 Prozent auf 43,96 EUR), AIXTRON SE (+ 8,69 Prozent auf 50,38 EUR), Delivery Hero (+ 5,65 Prozent auf 25,61 EUR), Aurubis (+ 5,36 Prozent auf 206,40 EUR) und LANXESS (+ 3,87 Prozent auf 18,77 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Bilfinger SE (-8,34 Prozent auf 89,05 EUR), RTL (-3,81 Prozent auf 29,05 EUR), RENK (-3,75 Prozent auf 42,45 EUR), Lufthansa (-3,45 Prozent auf 8,23 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,36 Prozent auf 71,90 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 931 644 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die HOCHTIEF-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,743 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick
Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Analysen zu Bilfinger SE
|09:02
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
