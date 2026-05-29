Optimismus in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr steigt der MDAX im XETRA-Handel um 0,43 Prozent auf 33 383,69 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 386,703 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,455 Prozent höher bei 33 391,18 Punkten, nach 33 239,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Freitag bei 33 335,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 33 547,52 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 3,29 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, stand der MDAX bei 30 010,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 31 560,34 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 29.05.2025, den Stand von 30 697,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,76 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit CTS Eventim (+ 7,84 Prozent auf 60,55 EUR), Bechtle (+ 6,76 Prozent auf 33,46 EUR), DEUTZ (+ 3,81 Prozent auf 10,62 EUR), AUTO1 (+ 3,43 Prozent auf 22,90 EUR) und Lufthansa (+ 2,93 Prozent auf 8,58 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Delivery Hero (-4,46 Prozent auf 37,26 EUR), PUMA SE (-2,83 Prozent auf 29,15 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,19 Prozent auf 84,90 EUR), HENSOLDT (-2,09 Prozent auf 88,12 EUR) und Aroundtown SA (-2,09 Prozent auf 2,53 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 134 247 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,881 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at