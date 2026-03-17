Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne

Der MDAX befindet sich am Dienstag im Aufwärtstrend.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,54 Prozent stärker bei 29 398,30 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 342,803 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,073 Prozent auf 28 930,61 Punkte an der Kurstafel, nach 28 951,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 28 898,65 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 411,12 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 17.02.2026, wurde der MDAX mit 31 444,33 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, notierte der MDAX bei 29 866,36 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, bei 29 513,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 5,10 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 28 488,77 Zählern.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 7,66 Prozent auf 225,00 EUR), thyssenkrupp (+ 7,43 Prozent auf 8,24 EUR), Fraport (+ 5,72 Prozent auf 75,75 EUR), Nordex (+ 4,89 Prozent auf 45,46 EUR) und TeamViewer (+ 3,98 Prozent auf 4,65 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil HENSOLDT (-2,43 Prozent auf 80,30 EUR), RENK (-1,88 Prozent auf 55,25 EUR), Delivery Hero (-1,82 Prozent auf 16,47 EUR), Nemetschek SE (-0,93 Prozent auf 68,95 EUR) und IONOS (-0,91 Prozent auf 21,85 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 210 122 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 32,769 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at