Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge

Am Mittwoch tendierte der MDAX via XETRA schlussendlich 1,13 Prozent höher bei 30 880,23 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 364,938 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,076 Prozent stärker bei 30 558,15 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30 534,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 30 924,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 554,06 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 2,57 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 28 819,46 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 943,60 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, bei 27 266,31 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,321 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 20,35 Prozent auf 42,35 EUR), Delivery Hero (+ 8,16 Prozent auf 18,77 EUR), Schaeffler (+ 6,19 Prozent auf 8,24 EUR), AUTO1 (+ 5,52 Prozent auf 20,06 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,28 Prozent auf 44,70 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Bilfinger SE (-2,86 Prozent auf 108,50 EUR), Lufthansa (-2,30 Prozent auf 7,82 EUR), HOCHTIEF (-2,22 Prozent auf 457,60 EUR), TRATON (-1,73 Prozent auf 31,90 EUR) und AUMOVIO (-1,52 Prozent auf 35,65 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 006 688 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,581 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,37 erwartet. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at