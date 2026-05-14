Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne

Am Donnerstag notierte der MDAX via XETRA letztendlich 1,46 Prozent fester bei 31 859,38 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 369,957 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,527 Prozent fester bei 31 565,94 Punkten, nach 31 400,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31 888,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 552,04 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 2,21 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 14.04.2026, bei 30 534,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Stand von 31 299,04 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.05.2025, den Stand von 29 497,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,84 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Delivery Hero (+ 7,62 Prozent auf 28,25 EUR), AIXTRON SE (+ 7,21 Prozent auf 55,28 EUR), Schaeffler (+ 4,85 Prozent auf 9,95 EUR), RTL (+ 3,95 Prozent auf 30,25 EUR) und thyssenkrupp (+ 3,94 Prozent auf 10,82 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil freenet (-6,46 Prozent auf 25,18 EUR), Bilfinger SE (-3,00 Prozent auf 89,00 EUR), Lufthansa (-2,68 Prozent auf 7,91 EUR), AUTO1 (-1,65 Prozent auf 20,32 EUR) und K+S (-1,16 Prozent auf 15,39 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 6 849 677 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,473 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,13 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at