Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Plus

Zum Handelsende stieg der MDAX im XETRA-Handel um 1,04 Prozent auf 31 807,14 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 376,734 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,110 Prozent fester bei 31 513,50 Punkten in den Freitagshandel, nach 31 479,01 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 986,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 513,50 Einheiten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 1,36 Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2026, wurde der MDAX mit 30 803,23 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 443,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 397,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,67 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 383,56 Punkte. Bei 30 597,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell thyssenkrupp (+ 5,16 Prozent auf 11,32 EUR), Knorr-Bremse (+ 3,96 Prozent auf 115,40 EUR), KRONES (+ 3,36 Prozent auf 135,20 EUR), Sartorius vz (+ 3,24 Prozent auf 239,00 EUR) und Jungheinrich (+ 2,96 Prozent auf 37,58 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,64 Prozent auf 64,55 EUR), AIXTRON SE (-1,75 Prozent auf 23,02 EUR), TAG Immobilien (-1,04 Prozent auf 16,20 EUR), Bilfinger SE (-0,98 Prozent auf 121,70 EUR) und Deutsche Wohnen SE (-0,64 Prozent auf 23,15 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 887 942 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,451 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at