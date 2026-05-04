Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels im Aufwind

Beim MDAX lassen sich am Montag erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 0,75 Prozent auf 30 820,42 Punkte zu. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 362,302 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,487 Prozent auf 30 739,07 Punkte an der Kurstafel, nach 30 589,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30 848,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 697,34 Punkten erreichte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 28 916,26 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, bei 31 524,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bewegte sich der MDAX bei 29 327,13 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 0,514 Prozent nach. Bei 32 383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. 26 803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 4,87 Prozent auf 49,27 EUR), IONOS (+ 3,14 Prozent auf 26,92 EUR), HENSOLDT (+ 2,49 Prozent auf 79,04 EUR), Nemetschek SE (+ 2,27 Prozent auf 63,20 EUR) und Salzgitter (+ 2,25 Prozent auf 49,12 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Schaeffler (-3,34 Prozent auf 7,81 EUR), Knorr-Bremse (-2,52 Prozent auf 96,55 EUR), Porsche vz (-2,52 Prozent auf 40,21 EUR), PUMA SE (-1,96 Prozent auf 25,47 EUR) und AUMOVIO (-1,49 Prozent auf 36,30 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 353 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 35,729 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at