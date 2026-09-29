JENOPTIK Aktie

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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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MDAX-Performance im Fokus 29.09.2026 09:28:52

Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Der MDAX behält sein positives Vorzeichen auch am zweiten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 0,13 Prozent auf 30 935,26 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 346,557 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,201 Prozent fester bei 30 957,61 Punkten, nach 30 895,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30 972,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30 895,97 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 33 029,91 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, stand der MDAX bei 31 483,64 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Stand von 30 117,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,144 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,85 Prozent auf 70,15 EUR), AIXTRON SE (+ 3,18 Prozent auf 36,04 EUR), JENOPTIK (+ 2,97 Prozent auf 41,64 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,86 Prozent auf 29,54 EUR) und Siltronic (+ 1,81 Prozent auf 73,15 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen RENK (-1,96 Prozent auf 38,85 EUR), thyssenkrupp (-1,22 Prozent auf 15,00 EUR), Nemetschek SE (-1,06 Prozent auf 60,80 EUR), HENSOLDT (-0,98 Prozent auf 74,78 EUR) und CTS Eventim (-0,97 Prozent auf 56,00 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 162 512 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,893 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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28.09.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
21.08.26 thyssenkrupp Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 36,43 3,85% AIXTRON SE
CTS Eventim 56,90 0,44% CTS Eventim
flatexDEGIRO AG 29,64 1,72% flatexDEGIRO AG
freenet AG 22,92 -2,13% freenet AG
HENSOLDT 74,94 -0,79% HENSOLDT
JENOPTIK AG 41,44 1,22% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 62,10 1,06% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 25,23 0,04% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,89 1,06% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 37,95 -4,91% RENK
Siltronic AG 75,05 3,52% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 70,40 3,61% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 14,62 -4,70% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 922,13 0,09%

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