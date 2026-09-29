JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|MDAX-Performance im Fokus
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29.09.2026 09:28:52
Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen
Um 09:12 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 0,13 Prozent auf 30 935,26 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 346,557 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,201 Prozent fester bei 30 957,61 Punkten, nach 30 895,59 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30 972,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30 895,97 Punkten.
MDAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 33 029,91 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, stand der MDAX bei 31 483,64 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Stand von 30 117,57 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,144 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,85 Prozent auf 70,15 EUR), AIXTRON SE (+ 3,18 Prozent auf 36,04 EUR), JENOPTIK (+ 2,97 Prozent auf 41,64 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,86 Prozent auf 29,54 EUR) und Siltronic (+ 1,81 Prozent auf 73,15 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen RENK (-1,96 Prozent auf 38,85 EUR), thyssenkrupp (-1,22 Prozent auf 15,00 EUR), Nemetschek SE (-1,06 Prozent auf 60,80 EUR), HENSOLDT (-0,98 Prozent auf 74,78 EUR) und CTS Eventim (-0,97 Prozent auf 56,00 EUR).
MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 162 512 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,893 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
MDAX-Fundamentaldaten im Fokus
2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu thyssenkrupp AG
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10:44
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Thyssenkrupp auf 'Buy', Ziel 18 Euro (dpa-AFX)
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09:28
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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28.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
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28.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX mittags (finanzen.at)
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28.09.26
|EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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28.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
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25.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|36,43
|3,85%
|CTS Eventim
|56,90
|0,44%
|flatexDEGIRO AG
|29,64
|1,72%
|freenet AG
|22,92
|-2,13%
|HENSOLDT
|74,94
|-0,79%
|JENOPTIK AG
|41,44
|1,22%
|Nemetschek SE
|62,10
|1,06%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,23
|0,04%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,89
|1,06%
|RENK
|37,95
|-4,91%
|Siltronic AG
|75,05
|3,52%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|70,40
|3,61%
|thyssenkrupp AG
|14,62
|-4,70%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 922,13
|0,09%