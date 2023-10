Optimismus in Frankfurt: SDAX am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Am Donnerstag steht der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,49 Prozent im Plus bei 12 625,70 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 103,250 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,218 Prozent auf 12 591,64 Punkte an der Kurstafel, nach 12 564,25 Punkten am Vortag.

Bei 12 591,64 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 12 693,01 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 2,27 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.09.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 231,82 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 358,10 Punkte. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.10.2022, den Stand von 10 808,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 4,48 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 980,54 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell AUTO1 (+ 3,88 Prozent auf 6,32 EUR), STRATEC SE (+ 3,76 Prozent auf 44,20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,00 Prozent auf 65,20 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,25 Prozent auf 18,20 EUR) und Bilfinger SE (+ 2,15 Prozent auf 33,20 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil STO SE (-2,18 Prozent auf 125,60 EUR), Energiekontor (-2,17 Prozent auf 72,20 EUR), Klöckner (-1,79 Prozent auf 6,57 EUR), New Work SE (ex XING) (-1,56 Prozent auf 100,80 EUR) und ADTRAN (-1,11 Prozent auf 8,00 USD).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 811 837 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 9,890 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Grand City Properties-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,21 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

