KSB Aktie
WKN: 629203 / ISIN: DE0006292030
|Index-Performance im Blick
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17.09.2026 12:26:50
Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Zuschlägen
Um 12:09 Uhr springt der SDAX im XETRA-Handel um 0,36 Prozent auf 18 233,01 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91,489 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,339 Prozent stärker bei 18 228,58 Punkten, nach 18 166,95 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 271,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 188,05 Punkten erreichte.
SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,599 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 17.08.2026, mit 18 486,32 Punkten bewertet. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Stand von 18 475,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 702,01 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,06 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. 15 733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
SDAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,83 Prozent auf 57,15 EUR), Wacker Neuson SE (+ 2,91 Prozent auf 24,75 EUR), Basler (+ 2,58 Prozent auf 21,90 EUR), MBB SE (+ 1,98 Prozent auf 175,00 EUR) und STO SE (+ 1,96 Prozent auf 104,00 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,27 Prozent auf 30,20 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,65 Prozent auf 66,20 EUR), Vossloh (-2,09 Prozent auf 56,30 EUR), KSB SE (-2,02 Prozent auf 825,00 EUR) und PNE (-1,81 Prozent auf 7,04 EUR).
Die teuersten SDAX-Konzerne
Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 203 844 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,185 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,25 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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17:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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17:58
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
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15:58
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX im Aufwind (finanzen.at)
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12:26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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16.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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16.09.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne (finanzen.at)
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15.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
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15.09.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu EVOTEC SE
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|23,65
|0,21%
|Basler AG
|21,95
|2,81%
|EVOTEC SE
|2,88
|2,27%
|FRIEDRICH VORWERK
|66,20
|-1,78%
|HAMBORNER REIT
|4,21
|-0,12%
|KSB SE & Co. KGaA Vz.
|829,00
|-1,31%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|77,60
|1,44%
|MBB SE
|172,80
|0,93%
|Mutares
|25,85
|0,19%
|PNE AG
|7,18
|0,98%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|59,55
|11,10%
|STO SE & Co. KGaA
|100,20
|-1,76%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,18
|-2,46%
|Vossloh AG
|55,35
|-3,40%
|Wacker Neuson SE
|24,75
|3,56%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 227,33
|0,33%
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