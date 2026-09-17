KSB Aktie

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WKN: 629203 / ISIN: DE0006292030

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Index-Performance im Blick 17.09.2026 12:26:50

Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Zuschlägen

Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Zuschlägen

Der SDAX zeigt derzeit eine positive Tendenz.

Um 12:09 Uhr springt der SDAX im XETRA-Handel um 0,36 Prozent auf 18 233,01 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91,489 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,339 Prozent stärker bei 18 228,58 Punkten, nach 18 166,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 271,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 188,05 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,599 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 17.08.2026, mit 18 486,32 Punkten bewertet. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Stand von 18 475,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 702,01 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,06 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. 15 733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,83 Prozent auf 57,15 EUR), Wacker Neuson SE (+ 2,91 Prozent auf 24,75 EUR), Basler (+ 2,58 Prozent auf 21,90 EUR), MBB SE (+ 1,98 Prozent auf 175,00 EUR) und STO SE (+ 1,96 Prozent auf 104,00 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,27 Prozent auf 30,20 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,65 Prozent auf 66,20 EUR), Vossloh (-2,09 Prozent auf 56,30 EUR), KSB SE (-2,02 Prozent auf 825,00 EUR) und PNE (-1,81 Prozent auf 7,04 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 203 844 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,185 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,25 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,65 0,21% 1&1 AG
Basler AG 21,95 2,81% Basler AG
EVOTEC SE 2,88 2,27% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 66,20 -1,78% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,21 -0,12% HAMBORNER REIT
KSB SE & Co. KGaA Vz. 829,00 -1,31% KSB SE & Co. KGaA Vz.
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,60 1,44% KWS SAAT SE & Co. KGaA
MBB SE 172,80 0,93% MBB SE
Mutares 25,85 0,19% Mutares
PNE AG 7,18 0,98% PNE AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 59,55 11,10% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
STO SE & Co. KGaA 100,20 -1,76% STO SE & Co. KGaA
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,18 -2,46% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Vossloh AG 55,35 -3,40% Vossloh AG
Wacker Neuson SE 24,75 3,56% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 227,33 0,33%

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