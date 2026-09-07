Optimismus in Frankfurt: SDAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen

Der SDAX legt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,02 Prozent auf 18 738,68 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 94,265 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,054 Prozent auf 18 744,22 Punkte an der Kurstafel, nach 18 734,04 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18 673,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 769,46 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der SDAX noch bei 18 659,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 18 433,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der SDAX 16 528,30 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7,97 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit secunet Security Networks (+ 9,18 Prozent auf 197,40 EUR), OHB SE (+ 5,75 Prozent auf 194,80 EUR), SMA Solar (+ 5,38 Prozent auf 59,70 EUR), Springer Nature (+ 3,76 Prozent auf 20,40 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 3,38 Prozent auf 13,75 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen HelloFresh (-3,39 Prozent auf 2,70 EUR), TeamViewer (-2,70 Prozent auf 6,67 EUR), Dermapharm (-2,53 Prozent auf 38,60 EUR), Grand City Properties (-2,35 Prozent auf 9,15 EUR) und Stabilus SE (-2,02 Prozent auf 16,46 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 332 336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,176 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie weist mit 2,23 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at