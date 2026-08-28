Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,56 Prozent höher bei 19 059,38 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94,254 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,149 Prozent auf 18 980,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18 952,55 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 19 064,67 Punkte, das Tagestief hingegen 18 980,86 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 2,78 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 28.07.2026, den Wert von 18 352,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der SDAX-Kurs bei 19 089,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der SDAX auf 16 964,16 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,82 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit FRIEDRICH VORWERK (+ 3,99 Prozent auf 75,60 EUR), TeamViewer (+ 3,36 Prozent auf 7,24 EUR), SMA Solar (+ 2,50 Prozent auf 57,40 EUR), PVA TePla (+ 2,33 Prozent auf 30,76 EUR) und OHB SE (+ 2,21 Prozent auf 194,40 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Energiekontor (-3,24 Prozent auf 26,90 EUR), LPKF Laser Electronics (-2,54 Prozent auf 13,45 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,15 Prozent auf 66,00 EUR), Dermapharm (-1,75 Prozent auf 39,40 EUR) und GFT SE (-1,73 Prozent auf 25,50 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 813 318 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,064 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at