Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Zuschlägen

Der SDAX befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Um 15:40 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 1,35 Prozent auf 18 893,43 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 93,904 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,218 Prozent höher bei 18 682,66 Punkten, nach 18 642,01 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 906,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 678,72 Einheiten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1,89 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 18 276,38 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 18 929,43 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 16 948,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,86 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell GFT SE (+ 12,64 Prozent auf 25,40 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 8,46 Prozent auf 59,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 5,30 Prozent auf 13,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,89 Prozent auf 66,45 EUR) und Hypoport SE (+ 4,77 Prozent auf 87,85 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil OHB SE (-2,46 Prozent auf 190,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1,76 Prozent auf 22,35 EUR), Drägerwerk (-1,60 Prozent auf 110,40 EUR), KWS SAAT SE (-1,29 Prozent auf 76,50 EUR) und PNE (-1,22 Prozent auf 7,26 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 415 692 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Springer Nature mit 4,018 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at