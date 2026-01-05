Optimismus in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start zu

Der SDAX bleibt auch am Montag in der Gewinnzone.

Am Montag geht es im SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,85 Prozent auf 17 503,17 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 93,051 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der SDAX 0,473 Prozent fester bei 17 437,81 Punkten, nach 17 355,68 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 437,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 503,17 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der SDAX wurde vor einem Monat, am 05.12.2025, mit 16 905,70 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 17 365,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 815,52 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,80 Prozent auf 42,80 EUR), Siltronic (+ 3,53 Prozent auf 52,80 EUR), Hypoport SE (+ 3,48 Prozent auf 130,80 EUR), Alzchem Group (+ 3,30 Prozent auf 162,60 EUR) und adesso SE (+ 3,09 Prozent auf 90,20 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Drägerwerk (-2,05 Prozent auf 67,00 EUR), STO SE (-1,31 Prozent auf 120,40 EUR), Verve Group (-1,27 Prozent auf 1,79 EUR), Energiekontor (-1,06 Prozent auf 37,35 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-0,97 Prozent auf 4,90 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 112 086 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 8,150 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Mit 8,37 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at