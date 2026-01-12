Optimismus in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Beim SDAX lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr springt der SDAX im XETRA-Handel um 0,13 Prozent auf 18 141,35 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 96,312 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 133,46 Zählern und damit 0,082 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 118,57 Punkte).

Bei 18 115,53 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 141,73 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 12.12.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 863,34 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 124,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bewegte sich der SDAX bei 13 788,43 Punkten.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,84 Prozent auf 47,84 EUR), Alzchem Group (+ 1,80 Prozent auf 169,60 EUR), GFT SE (+ 1,67 Prozent auf 21,25 EUR), SFC Energy (+ 1,45 Prozent auf 14,02 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,35 Prozent auf 16,54 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil SMA Solar (-2,43 Prozent auf 35,32 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,83 Prozent auf 21,50 EUR), Medios (-1,69 Prozent auf 15,14 EUR), Drägerwerk (-1,32 Prozent auf 74,50 EUR) und Springer Nature (-1,19 Prozent auf 18,26 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die DEUTZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 89 518 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Schaeffler-Aktie mit 8,646 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,55 zu Buche schlagen. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,96 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at