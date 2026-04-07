Optimismus in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen nachmittags zu

Am Dienstagnachmittag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:42 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,02 Prozent stärker bei 16 726,87 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 85,009 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,056 Prozent stärker bei 16 733,45 Punkten, nach 16 724,07 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 16 708,71 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 890,57 Zähler.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 17 232,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 002,30 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.04.2025, einen Stand von 13 935,97 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 3,62 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,84 Prozent auf 53,05 EUR), Siltronic (+ 3,94 Prozent auf 55,35 EUR), Mutares (+ 3,83 Prozent auf 28,45 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,71 Prozent auf 44,66 EUR) und Energiekontor (+ 2,26 Prozent auf 36,15 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Dermapharm (-8,99 Prozent auf 43,00 EUR), Gerresheimer (-5,98 Prozent auf 17,45 EUR), NORMA Group SE (-5,07 Prozent auf 14,24 EUR), Verve Group (-4,29 Prozent auf 1,36 EUR) und adesso SE (-4,19 Prozent auf 57,10 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 022 475 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,175 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at