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Kursverlauf 21.10.2026 17:58:53

Optimismus in Frankfurt: SDAX legt letztendlich zu

Optimismus in Frankfurt: SDAX legt letztendlich zu

Der SDAX notierte am Mittwoch im Plus.

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 1,44 Prozent höher bei 18 445,31 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90,298 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,061 Prozent auf 18 172,07 Punkte an der Kurstafel, nach 18 183,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 475,53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 112,18 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 1,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 219,97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 361,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der SDAX mit 17 155,74 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,28 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 8,85 Prozent auf 72,60 EUR), MBB SE (+ 7,89 Prozent auf 194,20 EUR), Hypoport SE (+ 6,45 Prozent auf 85,00 EUR), TeamViewer (+ 6,26 Prozent auf 7,47 EUR) und OHB SE (+ 5,64 Prozent auf 206,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen ASTA Energy Solutions (-3,68 Prozent auf 52,40 EUR), Jungheinrich (-1,44 Prozent auf 21,92 EUR), Ottobock (-1,37 Prozent auf 50,40 EUR), INDUS (-1,19 Prozent auf 37,25 EUR) und Vossloh (-1,07 Prozent auf 51,05 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 773 427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,044 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,64 erwartet. Mit 8,40 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,10 1,69% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 50,00 -4,58% ASTA Energy Solutions
FRIEDRICH VORWERK 68,80 -4,44% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,11 0,74% HAMBORNER REIT
HelloFresh 3,08 0,88% HelloFresh
Hypoport SE 82,20 -2,14% Hypoport SE
INDUS AG 37,05 -0,13% INDUS AG
Jungheinrich AG 21,42 -2,28% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,20 0,59% KWS SAAT SE & Co. KGaA
MBB SE 196,00 1,98% MBB SE
Mutares 27,25 4,21% Mutares
OHB SE 205,00 0,00% OHB SE
Ottobock 49,65 -1,29% Ottobock
TeamViewer 7,45 0,54% TeamViewer
Vossloh AG 52,60 2,73% Vossloh AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 309,41 -0,94%

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