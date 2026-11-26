Letztendlich tendierte der SDAX im XETRA-Handel 2,36 Prozent fester bei 17 279,24 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 85,573 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,21 Prozent auf 17 084,43 Punkte an der Kurstafel, nach 16 880,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 304,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 084,43 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 2,80 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 332,77 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, lag der SDAX bei 18 642,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 325,95 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,440 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell tonies (+ 6,54 Prozent auf 13,04 EUR), pbb (+ 6,46 Prozent auf 2,70 EUR), OHB SE (+ 6,31 Prozent auf 192,20 EUR), SGL Carbon SE (+ 6,09 Prozent auf 4,44 EUR) und Vossloh (+ 5,22 Prozent auf 45,94 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Energiekontor (-7,17 Prozent auf 18,12 EUR), Drägerwerk (-3,60 Prozent auf 117,80 EUR), HelloFresh (-1,57 Prozent auf 3,27 EUR), SCHOTT Pharma (-1,19 Prozent auf 20,75 EUR) und MLP SE (-0,70 Prozent auf 11,32 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 805 819 Aktien gehandelt. Mit 5,362 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,31 erwartet. Mit 8,81 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at