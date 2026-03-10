adesso Aktie
WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5
|Kursverlauf
|
10.03.2026 17:58:57
Optimismus in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind
Schlussendlich notierte der SDAX im XETRA-Handel 2,64 Prozent höher bei 17 321,33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 84,681 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 2,04 Prozent auf 17 220,75 Punkte an der Kurstafel, nach 16 875,75 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag am Dienstag bei 17 362,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 209,07 Punkten erreichte.
SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 10.02.2026, wurde der SDAX mit 18 318,46 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, wurde der SDAX mit 16 819,19 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 297,28 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,198 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 671,12 Punkten registriert.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Dermapharm (+ 8,52 Prozent auf 41,40 EUR), DEUTZ (+ 8,46 Prozent auf 11,03 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 8,34 Prozent auf 31,16 EUR), SFC Energy (+ 7,37 Prozent auf 15,74 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,34 Prozent auf 54,55 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-10,65 Prozent auf 4,71 EUR), HelloFresh (-2,44 Prozent auf 4,80 EUR), GFT SE (-2,21 Prozent auf 18,60 EUR), Nagarro SE (-2,13 Prozent auf 52,75 EUR) und adesso SE (-1,71 Prozent auf 63,20 EUR).
Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 6 285 722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,372 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus
Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|24,55
|-0,20%
|adesso SE
|63,70
|0,79%
|Dermapharm Holding SE
|40,30
|-1,95%
|DEUTZ AG
|10,62
|-3,72%
|EVOTEC SE
|4,37
|-5,52%
|GFT SE
|17,98
|-2,81%
|grenke AG
|13,98
|-1,55%
|HelloFresh
|4,62
|-3,59%
|Mutares
|29,20
|-0,68%
|Nagarro SE
|51,40
|-1,91%
|SFC Energy AG
|15,34
|-1,41%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|55,60
|3,63%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|32,54
|5,92%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|17 086,27
|-1,33%
