adesso Aktie

adesso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 10.03.2026 17:58:57

Optimismus in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind

Optimismus in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind

Am Dienstag wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Schlussendlich notierte der SDAX im XETRA-Handel 2,64 Prozent höher bei 17 321,33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 84,681 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 2,04 Prozent auf 17 220,75 Punkte an der Kurstafel, nach 16 875,75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Dienstag bei 17 362,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 209,07 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 10.02.2026, wurde der SDAX mit 18 318,46 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, wurde der SDAX mit 16 819,19 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 297,28 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,198 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 671,12 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Dermapharm (+ 8,52 Prozent auf 41,40 EUR), DEUTZ (+ 8,46 Prozent auf 11,03 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 8,34 Prozent auf 31,16 EUR), SFC Energy (+ 7,37 Prozent auf 15,74 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,34 Prozent auf 54,55 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-10,65 Prozent auf 4,71 EUR), HelloFresh (-2,44 Prozent auf 4,80 EUR), GFT SE (-2,21 Prozent auf 18,60 EUR), Nagarro SE (-2,13 Prozent auf 52,75 EUR) und adesso SE (-1,71 Prozent auf 63,20 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 6 285 722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,372 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu adesso SE

mehr Nachrichten

Analysen zu adesso SE

mehr Analysen
13.01.26 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 adesso Buy Warburg Research
13.11.25 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,55 -0,20% 1&1 AG
adesso SE 63,70 0,79% adesso SE
Dermapharm Holding SE 40,30 -1,95% Dermapharm Holding SE
DEUTZ AG 10,62 -3,72% DEUTZ AG
EVOTEC SE 4,37 -5,52% EVOTEC SE
GFT SE 17,98 -2,81% GFT SE
grenke AG 13,98 -1,55% grenke AG
HelloFresh 4,62 -3,59% HelloFresh
Mutares 29,20 -0,68% Mutares
Nagarro SE 51,40 -1,91% Nagarro SE
SFC Energy AG 15,34 -1,41% SFC Energy AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 55,60 3,63% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 32,54 5,92% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 086,27 -1,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen