Optimismus in Frankfurt: SDAX nachmittags in Grün

Um 15:41 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,58 Prozent fester bei 18 088,05 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 89,369 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,586 Prozent fester bei 18 089,10 Punkten in den Handel, nach 17 983,74 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 066,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 224,85 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 18 098,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der SDAX mit 18 540,54 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 15 982,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,22 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Hypoport SE (+ 11,00 Prozent auf 92,80 EUR), KSB SE (+ 4,70 Prozent auf 846,00 EUR), HAMBORNER REIT (+ 4,24 Prozent auf 4,18 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 3,74 Prozent auf 20,80 EUR) und Stabilus SE (+ 3,73 Prozent auf 15,56 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Medios (-4,91 Prozent auf 10,84 EUR), SMA Solar (-3,32 Prozent auf 47,76 EUR), Energiekontor (-2,87 Prozent auf 23,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,26 Prozent auf 25,10 EUR) und PVA TePla (-1,85 Prozent auf 26,48 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 347 391 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5,171 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,40 zu Buche schlagen. Mit 8,56 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at