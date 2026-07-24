Optimismus in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Der SDAX legt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,76 Prozent auf 18 236,18 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 88,855 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,145 Prozent auf 18 072,44 Punkte an der Kurstafel, nach 18 098,62 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 072,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 18 247,94 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,079 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 963,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bewegte sich der SDAX bei 17 727,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der SDAX mit 17 898,97 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 5,07 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 7,94 Prozent auf 74,80 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 5,20 Prozent auf 14,15 EUR), TeamViewer (+ 4,87 Prozent auf 5,71 EUR), GFT SE (+ 3,83 Prozent auf 20,60 EUR) und CEWE Stiftung (+ 3,62 Prozent auf 97,30 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,32 Prozent auf 32,04 EUR), Eckert Ziegler (-2,22 Prozent auf 13,19 EUR), Douglas (-2,04 Prozent auf 7,70 EUR), HelloFresh (-1,61 Prozent auf 3,43 EUR) und SMA Solar (-1,12 Prozent auf 57,50 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 388 498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 3,619 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at